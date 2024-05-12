New York Times опубликовала вчера новость о том, что Украину ждут тяжелые времена. Согласно последним сообщениям, российские войска начали масштабную атаку на Харьковскую область и сам Харьков – второй по величине город Украины. По мнению западных экспертов, чьи слова были приведены изданием New York Times, если Украина будет цепляться за позиции в регионе, она понесет серьезные потери.
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«Вероятно, ближайшие недели станут очень мрачными событиями для украинских сухопутных войск на востоке», – заявил Мик Райан, австралийский генерал в отставке. Он добавил, что «если украинцы решат удержать позиции любой ценой, они потеряют большую часть своей все более уменьшающейся армии».
Российские войска уже достигли серьезного прогресса на юге Харьковской области, приближаясь к важной стратегической точке – городу Часов Яр. Кроме того, они практически перекрыли украинские линии снабжения в регионе.