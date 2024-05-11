Intel готовится представить новое поколение процессоров Arrow Lake, которые, несмотря на более низкие тактовые частоты, обещают повышенную стабильность работы по сравнению с текущими флагманами.

Компания Intel готовится представить свое новое поколение настольных процессоров под названием Arrow Lake. Согласно последним утечкам, эти чипы могут поразить пользователей не только мощностью, но и повышенной стабильностью работы.

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Ожидается, что старшая модель в линейке Arrow Lake, известная как Core Ultra 9 285K, будет преемником нынешнего флагмана i9 14900KS. Однако, вопреки ожиданиям, 285K может иметь более низкую тактовую частоту – около 5,5 ГГц, что на 700 МГц меньше, чем у 14900KS. Несмотря на это снижение частоты, новый процессор все равно обещает превосходную производительность, лишь немногим уступая своему предшественнику.

Более того, информаторы отмечают, что Arrow Lake будут отличаться лучшей стабильностью по сравнению с текущими 13-м и 14-м поколениями чипов Core i9 от Intel. Эти более ранние модели зачастую страдали от перегрева и нестабильности при выполнении интенсивных задач, таких как игры. Похоже, Intel теперь фокусируется не только на максимальной частоте, но и на общей надежности и энергоэффективности своих новых процессоров.