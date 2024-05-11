Несмотря на ранее заявленный уход с рынка смартфонов, компания Meizu неожиданно анонсировала новый флагманский телефон – Meizu 21 Note. Устройство получит мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 2, большую батарею на 5500 мАч и множество других передовых характеристик.

Многие были уверены, что компания Meizu окончательно покинула рынок смартфонов после сделанного ранее этого года заявления об уходе. Однако эти прогнозы оказались преждевременными – производитель из Китая неожиданно анонсировал выпуск нового флагманского устройства под названием Meizu 21 Note.

реклама

Устройство получит ряд впечатляющих технических характеристик. В частности, Meizu 21 Note будет оснащен топовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечит высокую производительность. Кроме того, смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти и огромную батарею емкостью 5500 мАч.

Экран новинки также впечатляет - он будет иметь разрешение 1220p и частоту обновления 144 Гц, что превосходит даже параметры старшей модели Meizu 21 Pro. Таким образом, компания явно делает ставку на предоставление пользователям максимально высокого уровня комфорта при использовании устройства.

Особый интерес вызывает новая операционная система Flyme AIOS, которая, по заявлениям производителя, представляет собой усовершенствованную версию фирменной оболочки FlymeOS с интеграцией искусственного интеллекта. Она, вероятно, обеспечит продвинутые функции управления и взаимодействия со смартфоном.

Кроме того, сообщается, что Meizu 21 Note получит специальные возможности для интеграции с автомобилями Geely, оснащенными фирменной мультимедийной системой FlymeAuto. Это может стать привлекательной особенностью для владельцев таких транспортных средств.

В целом, возвращение Meizu на рынок с таким многообещающим флагманским устройством, как Meizu 21 Note, выглядит весьма неожиданно и интригующе. Похоже, компания настроена вернуть себе утраченные позиции, предложив пользователям действительно инновационный и мощный смартфон.