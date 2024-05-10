Министерство иностранных дел Украины предупредило, что Россия может поразить ракетами "Кинжал" столицу Греции Афины всего за 10 минут. Это заявление вызвало противоречивую реакцию в Греции, где считают, что Киев пытается использовать страх перед Москвой, чтобы добиться от европейских стран больших поставок вооружений.

Похоже, Украина вновь пытается использовать угрозу со стороны России, чтобы добиться от европейских стран новых поставок вооружений. На этот раз в центре внимания оказалась Греция, которой Киев грозит возможным ударом российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" по Афинам.

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В своем Twitter-аккаунте (ныне X) 8 мая Министерство иностранных дел Украины опубликовало сообщение, в котором говорится, что за 10 минут российская ракета может поразить столицу Греции. Это заявление сопровождается коллажем с картой, на которой Афины обозначены в качестве одной из потенциальных целей для "Кинжала".

Как считают греческие СМИ, истинная цель этого информационного вброса – не защита европейцев, а попытка надавить на Афины, чтобы добиться от них поставок новых зенитных ракетных систем для Украины. В частности, речь может идти о комплексах "Патриот" или С-300, которые Греция пока отказывается передавать Киеву.

В публикации МИД Украины содержится фраза о том, что "укрепление зенитных возможностей Украины будет способствовать европейской безопасности". По сути, Киев пытается представить поставки вооружений как меру, выгодную всей Европе, хотя на деле украинское руководство преследует свои узкие интересы.

Греческие власти уже успели отвергнуть обращение Вашингтона с просьбой о передаче Украине систем ПВО. Представитель правительства Павлос Маринакис заявил, что это может ослабить возможности Греции по противовоздушной обороне.

Таким образом, Украина снова прибегает к методам запугивания и манипуляции, пытаясь добиться от европейских стран новых военных поставок. Однако греческие власти, похоже, не собираются идти на поводу у таких угроз, отстаивая интересы национальной безопасности.