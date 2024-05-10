Oklo, компания по производству передовых ядерных технологий, начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ее основал и возглавляет Сэм Альтман, соучредитель и генеральный директор OpenAI. Альтман рассматривает ядерную энергетику как ключ к решению растущих потребностей в энергии для ИИ-систем, отказываясь от ископаемого топлива.

Сэм Альтман, известный как соучредитель и генеральный директор OpenAI, сделал неожиданный ход, выведя на Нью-Йоркскую фондовую биржу компанию по производству передовых ядерных технологий под названием Oklo. Это шаг, который может стать ключевым в решении растущих энергетических потребностей, вызванных бурным развитием систем искусственного интеллекта.

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Окло, основанная в 2013 году и ранее работавшая в режиме SPAC, начала публичные торги под тикером "Oklo". Компания, которая пока еще не получила никакого дохода, рассчитывает привлечь более 306 миллионов долларов в результате этого IPO.

Бизнес-модель Oklo основана на коммерциализации технологий ядерного деления, при этом компания стремится использовать компактные, модульные реакторы вместо традиционных атомных станций. Цель – предоставлять энергию конечным пользователям, таким как Военно-воздушные силы США и крупные технологические компании, включая OpenAI.

По словам Альтмана, ядерная энергетика является одним из лучших способов решения проблемы растущего спроса на энергию для ИИ-систем, не полагаясь при этом на ископаемое топливо. Он ранее заявлял, что не видит другого способа удовлетворить эти потребности, кроме как с помощью ядерной энергии.

Генеральный директор Oklo Джейкоб ДеВитт подтвердил, что компания пока не получает выручки и не имеет развернутых атомных электростанций. Однако она планирует ввести в эксплуатацию свой первый завод уже в 2027 году.

Выход Oklo на биржу через SPAC-сделку был рискованным шагом, учитывая, что рынок таких компаний-"пустышек" в последнее время переживает спад. Тем не менее, Альтман и его команда рассчитывают, что инвесторы заинтересуются возможностями, которые открывает их технология для AI-индустрии и энергетического перехода.

Таким образом, соучредитель OpenAI Сэм Альтман расширяет сферу своих интересов, делая ставку на развитие ядерной энергетики как ключевого элемента обеспечения энергетических потребностей стремительно растущей отрасли искусственного интеллекта.