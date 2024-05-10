Согласно данным ООН, более 100 000 палестинцев были вынуждены бежать из города Рафах на юге Газы в ходе продолжающегося наступления Израиля. Премьер-министр Нетаньяху заявил о готовности продолжить операцию, несмотря на предупреждения Белого дома о возможных ограничениях поставок вооружений.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается. Согласно данным ООН, по состоянию на утро 10 мая более 100 000 палестинцев были вынуждены бежать из города Рафах на юге Газы. Ранее Израиль призывал местных жителей перебраться в этот населенный пункт ради их безопасности, однако теперь они говорят, что им некуда идти.

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«Либо они должны убить нас всех сразу и отправить к Богу, либо они должны прекратить войну», - говорит один из беженцев на видео, опубликованном изданием NBC News.

Действительно, испуганные люди оказались заложниками в разгоревшемся конфликте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова действовать в одиночку и «сражаться только ногтями, если это необходимо». При этом он намекнул, что у Израиля есть гораздо более мощные средства для ведения боевых действий.

В свою очередь, президент США Джо Байден уже дал понять, что некоторые поставки оружия Израилю могут быть прекращены, если Тель-Авив нанесет удары по жилым районам Рафаха. Однако, несмотря на эти предупреждения, израильская армия продолжает наступление.

По данным Израиля, в Рафахе все еще остаются четыре батальона боевиков ХАМАС, которых необходимо уничтожить. Однако жертвами ударов становятся и мирные жители, о чем свидетельствуют кадры с пострадавшими детьми.

Ситуация зашла в тупик – Израиль не намерен отступать, а переговоры о прекращении огня фактически провалились. В то же время растет гуманитарная катастрофа, от которой страдают тысячи палестинцев, вынужденных спасаться бегством.

Разрешение этого конфликта видится все более сложным. Похоже, что ни одна из сторон не готова идти на уступки ради спасения мирных жителей. А это означает, что трагедия в Газе будет только нарастать.