Как сообщает Bloomberg, в ходе своего недавнего турне по странам Восточной Европы президент Китая Си Цзиньпин добился ряда внешнеполитических успехов. Ему удалось заручиться поддержкой Сербии и укрепить связи с Венгрией, несмотря на давление со стороны Европейского Союза.

Согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg, поездка председателя КНР Си Цзиньпина по странам Восточной Европы оказалась весьма продуктивной с точки зрения наращивания китайского влияния в регионе. Ему удалось не только заручиться поддержкой Сербии, но и укрепить союзнические отношения с Венгрией, несмотря на давление со стороны Европейского Союза.

реклама

В Сербии Си Цзиньпин был принят с большой помпой – президент Александр Вучич заявил, что "нет предела" между двумя странами, что напоминает о безграничной дружбе между Москвой и Пекином. Более того, Сербия стала первой европейской страной, присоединившейся к усилиям Китая по формированию альтернативного США мирового порядка.

В качестве подкрепления экономических выгод от партнерства с Китаем, Си пообещал вступление в силу Соглашения о свободной торговле с Сербией 1 июля, а также расширение импорта сельхозпродукции и открытие новых авиарейсов. Кроме того, центральные банки двух стран будут работать над клиринговым соглашением в юанях.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношениях Си Цзиньпина с Венгрией. Председатель КНР высоко оценил "независимую" внешнюю политику премьер-министра Виктора Орбана и призвал Будапешт стать лидером региона в контактах с Китаем. Китайские СМИ даже назвали Венгрию "самой западной из восточных стран", пытаясь подчеркнуть культурную близость.

В то же время Си Цзиньпин не смог добиться существенного прогресса в отношениях с Францией. Президент Эммануэль Макрон надеялся, что личные контакты помогут убедить китайского лидера повлиять на Владимира Путина в связи с нынешним конфликтом на Украине, однако, как утверждает Bloomberg, Си Цзиньпин практически не изменил позицию Китая по этому вопросу.

Таким образом, Си Цзиньпину удалось укрепить позиции Китая в Восточной Европе, несмотря на растущее давление со стороны Запада. Его визит продемонстрировал стремление Пекина противостоять влиянию США и ЕС в данном регионе, наращивая при этом собственное экономическое и политическое влияние.