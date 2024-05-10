Российские военные получили партию обновленных БМП-3, оснащенных новейшими комплексами маскировки. Ключевым элементом является "Накидка" – специальный чехол, снижающий заметность машин в ИК-диапазоне и делающий их практически невидимыми для различных систем наведения.

Российские оборонные предприятия продолжают модернизировать и улучшать боевые характеристики бронетехники, применяемой в ходе специальной военной операции. Так, Курганмашзавод, входящий в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха, отгрузил военным партию обновленных БМП-3 с дополнительными средствами защиты.

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Ключевым элементом таких модернизаций стал уникальный маскировочный комплекс под названием "Накидка". Это специальный чехол, сшитый точно по размерам конкретной боевой машины – в данном случае БМП-3.

Материал чехла обладает особыми свойствами: он снижает температуру своей верхней поверхности до температуры окружающей среды. Это позволяет значительно уменьшить вероятность обнаружения бронетехники тепловизионными системами и средствами ИК-наведения.

Кроме того, конструкция "Накидки" также снижает заметность машин в радиолокационном и радиотепловом диапазонах. В результате броневики, покрытые таким маскировочным комплексом, становятся практически невидимыми для большинства современных средств технического зрения.

Даже днем, при использовании качественной оптики, различить такие машины довольно сложно. А ночью, когда они сливаются с окружающим ландшафтом, они и вовсе становятся практически незаметными.

Нужно понимать, что "Накидка" – лишь один из элементов усиленной защиты обновленных БМП-3. Эти боевые машины также получили дополнительное бронирование бортов и верхней полусферы, что делает их более устойчивыми к различным типам бронепробивающих боеприпасов.

Таким образом, российские военные получили партию хорошо защищенной и практически неуязвимой бронетехники, которая, благодаря новейшим маскировочным технологиям, сможет эффективно действовать на поле боя, оставаясь незамеченной для противника.