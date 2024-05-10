Франция передала Вооруженным силам Украины партию дальнобойных ракет SCALP, которые ранее ожидали утилизации. Эти списанные, но, вроде, пригодные к применению боеприпасы были восстановлены за четверть стоимости новых ракет и профинансированы из специального фонда военной помощи Киеву.

Франция продолжает наращивать военную помощь Украине. На этот раз Париж передал ВСУ партию дальнобойных ракет SCALP, которые ранее ожидали утилизации.

реклама

Как сообщает RFI, речь идет о старых ракетах с близким к окончанию сроком хранения. Однако, несмотря на это, данные боеприпасы, по заверению Франции, все еще были пригодны к использованию.

Специалисты в течение трех месяцев восстановили эти ракеты, что обошлось во всего лишь четверть стоимости новых SCALP. Таким образом, Франция смогла значительно сэкономить средства, не жертвуя при этом качеством и характеристиками вооружений.

Восстановленные SCALP станут ценным подспорьем для украинских военных. Эти ракеты обладают дальностью поражения до 200 километров, что делает их одним из самых дальнобойных видов ракетного оружия в распоряжении Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине порядка 40 ракет SCALP, а также несколько сотен авиабомб и самоходных артиллерийских установок Caesar. Нынешняя поставка восстановленных SCALP стала частью этого пакета военной помощи.

Как отмечают источники RFI, для Франции это было «очень эффективное экономическое решение», поскольку эти ракеты все равно подлежали утилизации в обозримом будущем. Теперь же они смогли принести пользу украинским войскам в борьбе с агрессором.

Стоит также упомянуть, что средства на эту и другую военную помощь Украине выделяются Францией из специального бюджетного фонда. Таким образом, Париж старается максимально рационально распорядиться отпущенными на эти цели ресурсами.