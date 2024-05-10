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Компания Exeed привезла в Китай внедорожник Sterra ET с двумя вариантами электрификации EV и EREV
Премиальный автомобильный бренд Exeed, принадлежащий компании Chery, представил в Китае новый универсальный внедорожник Sterra ET. Покупателям предлагается выбор между полностью электрической версией и гибридной модификацией с увеличенным запасом хода.

Китайский автомобильный стартап Exeed, дочерняя компания Chery, представил свой новый флагманский внедорожник Sterra ET. Это вторая модель в передовой линейке Exeed Sterra, которая должна составить серьезную конкуренцию электромобилям премиум-класса на быстрорастущем китайском рынке.

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Ключевой особенностью Sterra ET стала возможность выбора между полностью электрической версией и гибридной модификацией с увеличенным запасом хода. Такой подход позволяет удовлетворить потребности разных категорий покупателей.

Электрическая модификация Sterra ET BEV оснащается батареей емкостью 77 кВтч, что обеспечивает запас хода до 760 км по циклу CLTC. При этом за счет поддержки быстрой зарядки до 80% аккумулятор можно пополнить всего за 9 минут.

Для тех, кто предпочитает больший пробег без подзарядки, доступна версия Sterra ET EREV. Она оснащена аккумулятором на 32 кВтч и бензиновым генератором, позволяющим увеличить общий запас хода до 1518 км. При этом на чистом электричестве EREV может проехать до 200 км.

Обе модификации демонстрируют впечатляющие динамические характеристики – разгон до 100 км/ч занимает всего 7,8 секунды благодаря 195-сильному электромотору.

Не менее важно, что Sterra ET выделяется и во внешнем облике. Он выглядит более крупным и массивным по сравнению с основным конкурентом – гибридным внедорожником Li L6. Габариты Sterra ET составляют 4955 x 1975 x 1698 мм.

Первые отзывы о новинке также обнадеживают. Всего за 18 часов после старта продаж поступило 18 397 заказов на Sterra ET, и компания тут же приступила к их исполнению.

Выпуск Sterra ET стал важным этапом в развитии линейки электрифицированных моделей Exeed. Ранее бренд уже представил седан Sterra ES с версиями на 400 В и 800 В, демонстрируя готовность предложить широкий выбор вариантов электрификации.

#китай #chery #гибрид #электрический внедорожник #exeed #премиум-сегмент #sterra et
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