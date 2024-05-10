Компания Motorola официально анонсировала дату презентации своего нового смартфона флагманской серии X50 Ultra. Новинка дебютирует в Китае 16 мая и, как сообщается, будет особое внимание уделено встроенным технологиям искусственного интеллекта.





Мобильное подразделение Motorola готовится к запуску своего нового флагманского смартфона X50 Ultra, который сделает ставку на передовые возможности искусственного интеллекта. Компания уже объявила дату официальной презентации новинки – она состоится в четверг, 16 мая, в Китае.

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Как сообщается, большое внимание на мероприятии будет уделено ИИ-функциям X50 Ultra. Помимо самого смартфона, Motorola также представит новые ноутбуки, также оснащенные продвинутыми технологиями искусственного интеллекта.

Ожидается, что Moto X50 Ultra станет локальным вариантом ранее представленного Edge 50 Ultra для китайского рынка. Устройство может получить деревянную заднюю панель и характерный овальный блок камер с перископным телеобъективом.

При этом, как это часто бывает с местными версиями смартфонов Motorola, X50 Ultra может отличаться от международного Edge 50 Ultra некоторыми характеристиками и особенностями. Так было, например, с парами Moto X40/Edge 40 Pro и Edge X30/Edge 30 Pro.

Ключевой особенностью X50 Ultra, судя по всему, станет сильный акцент на интеграции искусственного интеллекта. Это может выражаться в улучшенных возможностях камеры, автоматизации различных функций, персонализированных рекомендациях и так далее.

Motorola явно рассчитывает, что ставка на ИИ-технологии поможет X50 Ultra выделиться на фоне других флагманских смартфонов на китайском рынке. Это также соответствует общей тенденции к более широкому внедрению искусственного интеллекта в мобильные устройства.

Презентация Moto X50 Ultra пройдет 16 мая, так что уже совсем скоро мы узнаем подробности о возможностях этого нового флагмана Motorola, ориентированного на использование передовых технологий ИИ.