Компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, делает многообещающие шаги по созданию собственной поисковой системы в качестве альтернативы Google. Для этих целей OpenAI активно нанимает инженеров из поисковой команды Google, намереваясь интегрировать функции поиска в свой продукт ChatGPT.

В мире технологических гигантов развернулась новая битва за пользовательские предпочтения - на этот раз в сфере поиска. Компания OpenAI, стоящая за популярным чат-ботом ChatGPT, решила бросить вызов лидеру рынка поисковых систем – Google.

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Согласно последним новостям, OpenAI взяла курс на разработку собственной поисковой функции для ChatGPT. Для этого они активно нанимают инженеров прямо из поисковой команды Google. Точное количество привлеченных специалистов пока неизвестно, но очевидно, что OpenAI намерена всерьез заняться созданием альтернативы Google Search.

Это новый шаг в развитии ChatGPT, который до сих пор предоставлял доступ к информации в Интернете только платным подписчикам. Теперь OpenAI хочет встроить полноценный поисковый функционал непосредственно в свой чат-бот, чтобы пользователи могли получать самую актуальную информацию с возможностью цитирования источников.

Конечно, создать жизнеспособного конкурента Google Search будет непростой задачей. Однако у OpenAI есть определенные преимущества – в первую очередь, это крупная и постоянно расширяющаяся база пользователей ChatGPT. Кроме того, компания тесно сотрудничает с Microsoft, что может помочь в вычислительных мощностях.

Google, в свою очередь, осознает угрозу со стороны таких продвинутых генеративных моделей, как ChatGPT. Поэтому гигант предпринимает шаги, чтобы сделать свой поисковый продукт более гибким и адаптивным к новым технологическим вызовам. В частности, Google работает над внедрением функций генеративного ИИ в поисковую выдачу.

В итоге, противостояние между ChatGPT и Google Search обещает стать новой горячей точкой технологической конкуренции. Пользователи, несомненно, выиграют от этого соперничества, получая более совершенные и интеллектуальные поисковые инструменты.