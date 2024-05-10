Компания Apple принесла извинения за свою последнюю рекламу iPad Pro, которая была раскритикована пользователями за изображение уничтожения творческих инструментов. Apple признала, что ролик "не достиг поставленной цели" по поддержке и вдохновению творческих личностей.

Всемирно известный производитель электроники Apple оказался в центре внимания после того, как представил новую рекламу своего планшета iPad Pro. Ролик, получивший название "Crush", вызвал волну негативной реакции среди пользователей и специалистов в сфере креативной индустрии.

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На видео показано, как различные творческие инструменты и приспособления – от музыкальных инструментов до художественных принадлежностей – попадают под пресс промышленной дробилки, в то время как в конце на экране появляется iPad Pro. Эта символическая "смерть" инструментов и различных предметов не понравилась многим, кто посчитал, что компания таким образом умаляет важность традиционных средств самовыражения.

Apple довольно быстро отреагировала на критику. Вице-президент компании по маркетинговым коммуникациям Тор Мирен принес официальные извинения, признав, что "промахнулись с этим видео". По словам Мирена, "креативность заложена в ДНК Apple" и для компании "невероятно важно создавать продукты, которые расширяют возможности творческих людей".





Несмотря на признание ошибки, Apple не стала убирать ролик "Crush" со своего официального YouTube-канала. Однако в компании подтвердили, что реклама больше не будет транслироваться по телевидению. Вероятно, Apple постарается исправить ситуацию, выпустив более удачную и созвучную своей миссии рекламу iPad Pro в ближайшем будущем.