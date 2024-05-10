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Apple извинилась за свою последнюю рекламу iPad Pro, которая была раскритикована пользователями
Компания Apple принесла извинения за свою последнюю рекламу iPad Pro, которая была раскритикована пользователями за изображение уничтожения творческих инструментов. Apple признала, что ролик "не достиг поставленной цели" по поддержке и вдохновению творческих личностей.

Всемирно известный производитель электроники Apple оказался в центре внимания после того, как представил новую рекламу своего планшета iPad Pro. Ролик, получивший название "Crush", вызвал волну негативной реакции среди пользователей и специалистов в сфере креативной индустрии.

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На видео показано, как различные творческие инструменты и приспособления – от музыкальных инструментов до художественных принадлежностей – попадают под пресс промышленной дробилки, в то время как в конце на экране появляется iPad Pro. Эта символическая "смерть" инструментов и различных предметов не понравилась многим, кто посчитал, что компания таким образом умаляет важность традиционных средств самовыражения.

Apple довольно быстро отреагировала на критику. Вице-президент компании по маркетинговым коммуникациям Тор Мирен принес официальные извинения, признав, что "промахнулись с этим видео". По словам Мирена, "креативность заложена в ДНК Apple" и для компании "невероятно важно создавать продукты, которые расширяют возможности творческих людей".


Несмотря на признание ошибки, Apple не стала убирать ролик "Crush" со своего официального YouTube-канала. Однако в компании подтвердили, что реклама больше не будет транслироваться по телевидению. Вероятно, Apple постарается исправить ситуацию, выпустив более удачную и созвучную своей миссии рекламу iPad Pro в ближайшем будущем.

#apple #реклама #критика #ipad pro #креативность
Источник: adage.com
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