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Российские инженеры создали непотопляемую и бесшумную лодку для спецподразделений
Новая лодка, созданная в Ростове, обладает повышенной прочностью и маневренностью, что позволяет использовать ее для быстрой высадки десанта даже в сложных погодных условиях. Конструкция лодки также обеспечивает минимальный уровень шума при движении.

Российские инженеры разработали специальную лодку, которая может применяться во время военных операций. Плавсредство, созданное в Ростове, отличается высокой прочностью и маневренностью, что делает его идеальным для использования спецназом.

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Как сообщает телеграм-канал SHOT, новая лодка успешно прошла испытания, в ходе которых выдержала пулеметный огонь и взрывы гранат. Это позволяет говорить о ее "живучести" и устойчивости к поражающим факторам.

По словам создателя лодки Виктора, изначально она разрабатывалась для применения в труднодоступных районах Баренцева моря. Однако конструкция судна также подходит для выполнения задач в ходе специальной военной операции.

Корпус лодки изготовлен из прочного полиэтилена, который легко ремонтировать в полевых условиях. Кроме того, особая форма плавсредства обеспечивает бесшумное движение и минимальное волнообразование, что важно для скрытной высадки десанта.

По информации источника, первые десять образцов новой лодки уже направлены в зону боевых действий на Украине. Всего военным планируется передать 40 таких плавсредств, которые помогут десантникам оперативно высаживаться на побережье, в том числе в сложных погодных условиях.

Посмотреть видео об этой уникальной лодке можно здесь.

Таким образом, российские инженеры продемонстрировали способность разрабатывать специализированную технику, отвечающую потребностям военных в ходе проведения спецоперации. Новая непотопляемая и бесшумная лодка может стать весьма полезным инструментом для российских десантных подразделений.

#россия #ростов #лодка #непотопляемая
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