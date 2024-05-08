На церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России был представлен новый отечественный электромотоцикл под названием "Аурус Мерлон". Несмотря на высокую стоимость в 10-12 миллионов рублей, модель может разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды и развивать максимальную скорость свыше 240 км/ч. Производитель обещает широкий спектр опций премиального уровня.

На церемонии вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации был представлен новый отечественный электромотоцикл, получивший название "Аурус Мерлон". Эта модель, как отмечают эксперты, открывает для российских любителей премиальной мототехники новые горизонты.

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Стоимость электромотоцикла "Аурус Мерлон" составит 10-12 миллионов рублей, что делает его недоступным для массового потребителя. Однако, по словам разработчиков, речь идет о премиальном продукте, который сочетает в себе роскошь и современные технологии.

При массе около 350 килограммов "Аурус Мерлон" способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а его максимальная скорость превышает 240 км/ч. Это стало возможным благодаря установленному 190-сильному (140 кВт) электродвигателю с внушительным крутящим моментом 350 Нм.

Производитель также отмечает, что электромотоцикл способен стабильно работать в широком температурном диапазоне – от -25 до +40 градусов Цельсия. В оснащение "Аурус Мерлона" входит множество премиальных опций, включая подогрев сидения и рукояток руля, сенсорную панель, системы ABS, ESP и рекуперативного торможения, регулируемую подвеску, светодиодную оптику и многое другое.

Выпуск ограниченной серии "Аурус Мерлона" для розничных заказчиков запланирован на 2025 год. Таким образом, российский автопром демонстрирует готовность предложить отечественную альтернативу дорогостоящей мототехнике премиум-класса, сочетающую высокие технические характеристики и эксклюзивный дизайн.