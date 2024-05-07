Стоимость французской автоматизированной системы Parade, разработанной для защиты Олимпиады-2024 в Париже от беспилотных летательных аппаратов, составляет 350 млн евро. Однако, по данным СМИ, она способна обнаружить лишь одну треть от реального количества дронов, путая их с обычными кондиционерами.

Серьезные сомнения вызывает эффективность французской автоматизированной системы Parade, которая была разработана специально для защиты Олимпийских игр 2024 года в Париже от угрозы беспилотных летательных аппаратов. Выяснилось, что дорогостоящая система стоимостью 350 миллионов евро с трудом справляется со своей основной задачей.

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По данным британской газеты The Times, Parade способна обнаружить только один дрон из трех. При этом, как сообщают французские СМИ, во время первых испытаний система показала себя еще хуже и смогла засечь лишь одно из трех беспилотных устройств на расстоянии 800 метров.

Более того, было установлено, что Parade ошибочно принимает обычные кондиционеры за дроны, что вызывает серьезную тревогу у организаторов Олимпиады. Ведь во Франции насчитывается около 3 миллионов дронов, которые могут представлять угрозу для безопасности спортивных соревнований.

Несмотря на то, что на разработку и внедрение системы Parade уже потрачено 350 миллионов евро, французские власти еще месяц назад задумались о срочной закупке других противодронных систем, чтобы обеспечить должный уровень защиты.

Публичное признание неэффективности этой дорогостоящей технологии является серьезным ударом по репутации Парижа как организатора Олимпийских игр. Теперь организаторам предстоит решить, как обеспечить безопасность соревнований в условиях множества угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов.