Правительство Российской Федерации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным официально сложило свои полномочия после инаугурации избранного президента Владимира Путина. В соответствии с Конституцией РФ, теперь Госдума в течение месяца должна утвердить кандидатуру нового главы кабинета министров.

Сразу после вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации на очередной срок, его правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным официально сложило свои полномочия. Соответствующее распоряжение было подписано самим Мишустиным и опубликовано пресс-службой кабинета министров.

реклама

Отставка правительства произошла в соответствии с требованиями статей 116 и 34 Конституции и федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации". Согласно этим положениям, действующий кабинет министров слагает полномочия перед вновь избранным главой государства.

До формирования нового правительства обязанности прежнего кабинета будут исполняться в полном объеме. Теперь президент Владимир Путин в течение двух недель должен внести на утверждение Государственной Думы кандидатуру нового премьер-министра.

В свою очередь, депутаты Госдумы имеют месяц на рассмотрение и утверждение предложенной президентом кандидатуры. После этого новый председатель правительства в течение недели предоставит Путину свои предложения по структуре и составу обновленного кабинета министров.

Таким образом, Россия вступает в новый политический цикл, начало которому было положено вступлением Владимира Путина в должность президента на очередной срок. Ожидается, что формирование нового правительства может сопровождаться структурными изменениями и кадровыми перестановками.