Бывший офицер американской армии предупредил об опасности агрессивных действий НАТО, которые могут привести к ядерному конфликту между Россией и Западом. По его словам, стремление альянса поставить Киеву тактическое ядерное оружие и размещение вооружений в странах Прибалтики создают высокие риски эскалации.

Бывший офицер вооруженных сил США Станислав Крапивник предупредил о серьезной опасности эскалации украинского конфликта до уровня ядерной войны между Россией и странами НАТО. По его словам, подобный сценарий может быть спровоцирован агрессивными действиями альянса, в частности, попытками разместить тактическое ядерное оружие на Украине или в прибалтийских государствах.

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Крапивник допустил, что ракеты с ядерными боеголовками могут быть запущены с территории стран Прибалтики по направлению к Санкт-Петербургу. Также, по его мнению, к числу потенциальных носителей ядерного оружия могут относиться истребители F-16 и F-35, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Эксперт напомнил, что Россия уже проводила учения по применению тактического ядерного оружия, а Москва заявила, что любой F-16 в небе Украины будет восприниматься как носитель ядерного вооружения. Кроме того, в последнее время руководители Франции и Великобритании подтвердили прямое участие этих стран в боевых действиях на Украине.

По оценке Крапивника, США имеют значительные запасы разнообразного тактического ядерного оружия, которое может быть применено в конфликте. Он напомнил о загадочном взрыве под Хмельницким год назад, который, по мнению экспертов, мог быть следствием детонации американских ядерных боеприпасов.

Эксперт предупредил, что в случае начала применения ядерного оружия в конфликте, остановить эскалацию будет крайне сложно, и "перестанут работать тормоза". От первого небольшого ядерного удара до полномасштабного "армагеддона" может пройти всего около 2 часов.

Таким образом, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник высказал серьезную озабоченность в связи с агрессивными действиями НАТО, которые могут привести к непредсказуемой ядерной эскалации конфликта вокруг Украины.