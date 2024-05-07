Российской стороне удалось решить проблему с миллиардами индийских рупий, накопившихся на счетах экспортеров в банках Индии.

В последние месяцы Россия успешно справилась с накоплением миллиардов индийских рупий на счетах российских экспортеров в банках Индии. Согласно информации из газеты The Hindustan Times, большая часть этих средств была активно использована Москвой для разнообразных инвестиций. Один из источников газеты отметил, что "большая часть рупий, накопленных в Индии, была успешно использована, и это больше не проблема". Российская сторона направила "зависшие" рупии на приобретение акций, государственных ценных бумаг, а также на финансирование инфраструктурных проектов.

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Бывший глава Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай ранее отмечал, что в индийских банках хранятся миллиарды рупий, принадлежащие российским экспортерам. Он также подчеркнул, что торговля между Россией и Индией в национальных валютах, включая рупии, продолжается.

Это решение проблемы накопления индийских рупий стало особенно актуальным в свете стремительного роста товарооборота между Россией и Индией, который в 2023 году достиг $65 миллиардов. Российский экспорт в Индию до сих пор преобладает, в основном за счет поставок энергоносителей. Помимо расчетов в рупиях, Москва и Нью-Дели также продолжают использовать доллары США, дирхамы ОАЭ и китайские юани.