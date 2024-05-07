Российская авиация нанесла сокрушительный удар по резервам ВСУ в районе Нью-Йорка (Новгородское), сорвав попытки ВСУ укрепить свои позиции на этом участке фронта.

Военные силы России совершили успешную операцию по уничтожению украинских резервов, которые были направлены в район Нью-Йорка (Новгородского) с целью укрепления позиций ВСУ на Донбассе. По данным военных источников, продвижение сухопутных подразделений РФ на север от Очеретино позволило выйти на западный фланг группировки в районе Торецка и Нью-Йорка, переименованного киевским режимом.

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Как сообщило "Военное обозрение", командование украинских сил старалось укрепить западный фланг своей группировки на Донбассе, однако российские ВКС вмешались в ход событий. Были применены различные виды оружия, включая авиабомбы РБК-500, оснащенные противотанковыми суббоеприпасами, которые оказались эффективными в уничтожении живой силы и военной техники ВСУ.

В результате ударов были разбиты несколько подразделений резерва, которые ВСУ пытались перебросить на данное направление для предотвращения попадания группировки в огневой "мешок". Согласно данным военных корреспондентов, авиабомбы РБК-500 имеют высокую эффективность при уничтожении подводимых к Новгородскому (Нью-Йорку) украинских резервов.

Это стало следствием решения киевского режима использовать против РФ кассетных боеприпасов, которые были поставлены из США для ВСУ. Однако эксперты предупреждали, что в таком случае Россия также перейдет на использование кассетных снарядов и бомб. Теперь ВСУ столкнулись с последствиями этого решения, а российские силы продолжают успешные операции на Донбассе.