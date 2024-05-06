Американская компания Anduril, основанная Палмером Лаки, выпустила инновационную систему радиоэлектронной борьбы под названием Pulsar. Новое решение, оснащенное искусственным интеллектом, призвано обеспечить технологическое превосходство на современном динамичном поле боя, где критически важно контролировать электромагнитный спектр.

Компания Anduril, специализирующаяся на оборонных технологиях, представила революционную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием Pulsar. Разработанное решение, основанное на интеграции программно-определяемой радиосвязи и передовых вычислений, призвано кардинально изменить баланс сил на современном поле боя.

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Как отмечают в Anduril, в условиях стремительного развития технологий дронов и методов ведения РЭБ сохранение превосходства в электромагнитном спектре имеет первостепенное значение. Pulsar предлагает комплексное решение, способное в реальном времени выявлять угрозы и принимать адаптивные меры противодействия, в том числе против беспилотников малого и среднего размера.

В основе Pulsar лежит технология радиочастотного машинного обучения (RFML), которая позволяет быстро обнаруживать и реагировать на постоянно меняющиеся угрозы. Модульная многоцелевая платформа включает в себя различные средства электронной борьбы, противодействия БПЛА и другие возможности, которые можно гибко адаптировать под конкретные задачи.

По словам генерального директора Anduril по системам РЭБ Сэма Эль-Аккада, Pulsar отличается высокой устойчивостью к перегруженным электромагнитным средам, что позволяет эффективно интегрировать его с другими передовыми технологиями для обеспечения комплексной защиты.

Открытая архитектура Pulsar обеспечивает простоту интеграции в существующие системы управления и РЭБ, формируя единую сеть возможностей. Кроме того, включенный комплект для разработки программного обеспечения упрощает адаптацию к новым угрозам за счет непрерывного совершенствования.

По мнению экспертов, Pulsar действительно может ознаменовать смену парадигмы в области РЭБ, предлагая гибкость, адаптивность и беспрецедентную производительность для решения задач современной войны.