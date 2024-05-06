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Компания Anduril, специализирующаяся на оборонных технологиях, представила революционную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием Pulsar. Разработанное решение, основанное на интеграции программно-определяемой радиосвязи и передовых вычислений, призвано кардинально изменить баланс сил на современном поле боя.
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Как отмечают в Anduril, в условиях стремительного развития технологий дронов и методов ведения РЭБ сохранение превосходства в электромагнитном спектре имеет первостепенное значение. Pulsar предлагает комплексное решение, способное в реальном времени выявлять угрозы и принимать адаптивные меры противодействия, в том числе против беспилотников малого и среднего размера.
В основе Pulsar лежит технология радиочастотного машинного обучения (RFML), которая позволяет быстро обнаруживать и реагировать на постоянно меняющиеся угрозы. Модульная многоцелевая платформа включает в себя различные средства электронной борьбы, противодействия БПЛА и другие возможности, которые можно гибко адаптировать под конкретные задачи.
По словам генерального директора Anduril по системам РЭБ Сэма Эль-Аккада, Pulsar отличается высокой устойчивостью к перегруженным электромагнитным средам, что позволяет эффективно интегрировать его с другими передовыми технологиями для обеспечения комплексной защиты.
Открытая архитектура Pulsar обеспечивает простоту интеграции в существующие системы управления и РЭБ, формируя единую сеть возможностей. Кроме того, включенный комплект для разработки программного обеспечения упрощает адаптацию к новым угрозам за счет непрерывного совершенствования.
По мнению экспертов, Pulsar действительно может ознаменовать смену парадигмы в области РЭБ, предлагая гибкость, адаптивность и беспрецедентную производительность для решения задач современной войны.