Во главе линейки станет флагманская модель X100 Ultra, которая получит революционные камерные технологии. Также будут представлены более доступные варианты X100s и X100s Pro.

Vivo готовится к громкому анонсу своей новой линейки смартфонов X100. В центре внимания будет модель X100 Ultra, которая, по заявлениям производителя, должна стать настоящим прорывом в мобильной фотографии.

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Компания уже подтвердила, что презентация X100 Ultra и других устройств серии состоится 13 мая. Топ-менеджер Vivo рассказал о ключевых преимуществах флагманской камеры новинки. Так, телеобъектив с микроподвесом и системой стабилизации сможет эффективно снимать быстродвижущиеся объекты, например, гоночные автомобили. А макрокамера получит рекордный для смартфонов коэффициент увеличения – 3,4x.





Помимо этого, X100 Ultra будет отлично справляться с портретной съемкой даже в условиях слабого освещения, а его телеобъектив сможет запечатлевать звездное небо. Все эти возможности появились благодаря тесному сотрудничеству Vivo с оптической компанией Zeiss.

Ultra

Помимо X100 Ultra, в линейке будут представлены еще две модели – X100s и X100s Pro. Они, скорее всего, получат характеристики, близкие к прошлогодним устройствам серии, но будут оснащены более производительным чипсетом Dimensity 9300+.

Pro

Ожидается, что топовый X100 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища будет стоить свыше $1100. Это довольно высокая цена, но, по словам Vivo, она будет оправдана за счет передовых камерных технологий. Подробности о новой линейке мы узнаем уже на следующей неделе.

X100s