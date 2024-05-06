Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Власти Оренбургской области выделили свыше 4 млрд рублей на восстановление после паводка
Власти Оренбургской области оперативно реагируют на последствия весеннего паводка, затронувшего регион. Более 193 тысяч жителей уже получили компенсационные выплаты на общую сумму свыше 4 млрд рублей. Восстановление пострадавших домов и инфраструктуры также находится на особом контроле.

реклама

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от разрушительного весеннего паводка, государство оперативно выплатило более 4 миллиардов рублей в качестве компенсаций. Это позволит людям быстрее восстановить свое жилье и имущество, пострадавшие от стихии.

реклама

По данным пресс-службы правительства региона, в общей сложности было подано более 502 тысяч заявлений на получение помощи. Из них 77 172 были отклонены из-за повторной подачи или отсутствия права на выплаты. Тем не менее, уже одобрены компенсации для свыше 193 тысяч жителей Оренбуржья.

Напомним, что весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов России, сильнее всего затронул именно Оренбургскую область. Пик паводковой волны уже прошел, но в некоторых районах сохраняется высокий уровень воды в реках. По состоянию на 6 мая было подтоплено 3117 жилых домов и 6880 приусадебных участков.

Власти региона оперативно реагируют на ситуацию. Так, к 27 апреля в Оренбургской области уже 1745 частных домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 3201 строение требует капитального ремонта. Губернатор Денис Паслер обещает восстановить все разрушенные из-за паводка объекты. Компенсационные выплаты помогут жителям справиться с последствиями стихии.

#восстановление #стихийные бедствия #выплаты #компенсации #оренбургская область #паводок
Источник: orenburg-gov.ru
+
Написать комментарий (0)
Прокуратура Оренбургской области сообщила о ненадлежащем использовании прорванной в Орске дамбы
Фонд восстановления Apple Restore Fund пускает корни в Атлантическом лесу
Ученые создали цифровую копию Земли для моделирования стихийных бедствий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
40
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
2
MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
4
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
2
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
2
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
4
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
12
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
+
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
5
Разработана память, способная работать при температуре 600°C более 60 часов
+
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
+
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
3
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+

Популярные статьи

Почему процессоры AMD лучше Intel – 6 причин в пользу холодных геймерских камней от тётушки Су
298
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
73
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
186
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
4
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
1
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
7
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
27
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
4
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
5
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
2

Сейчас обсуждают

ultrafx
13:28
1) Обратная совместимость ограниченная, многие игры просто не работают (иди попробуй запусти Project Gotham Racing 4 или даже хотя бы Forza Motorsport 4 на современной консоли, ага). 2) Такие подписк...
Microsoft сокращает поддержку консолей Xbox series X/S
Vorvort
13:28
Эль хер, я уже отвечал на твой вопрос: если разрабы не смогли в оптимизацию, то бью их рублем: не покупаю, не качаю с торрентов, не играю в их быдло код. Это самый адекватный ответ на рукожопость.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Багровый Фантомас
13:28
нивидия 4070 была не нужна даже на момент выхода, никчёмная карта за оверпрайс.
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Вячеслав Безруков
13:26
Отлично! Осталось 4 шт rx 590 к нему поставить и можно смело играть)
Анонсирован чип AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм процесс TSMC, поддержка PCIe 6.0, 12-канальная DDR5
Светлана Пантелеева
13:26
А вы специалист по клиническим случаям? На аутизм такое поведение как раз таки прямо намекает.
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
Такой то
13:24
жопошники
Дания запретила произносить слово «Россия» на чемпионате по Counter-Strike 2
Светлана Пантелеева
13:23
Я так же делаю по тем же причинам - у меня РАС, может быть с этим связано.
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
Артем Федоров
13:21
А причём,простите, тут е-core и 12400?)
Процессоры Core Ultra 200 на сокете LGA 1851 выйдут осенью и будут поддерживать только DDR5
Александр Олейников
13:20
Все те, кто пишет, что у них по 10 лет БП работает, забывают об одном нюансе. Раньше ВСЁ делали на десятки лет. Есть ноуты, диски, машины, которые до сих пор работают и выпущены были больше 30 лет наз...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Дмитрий Дмитриев
13:19
БП formula, дёшево, надёжно, два ПК полёт ровный.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем