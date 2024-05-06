Власти Оренбургской области оперативно реагируют на последствия весеннего паводка, затронувшего регион. Более 193 тысяч жителей уже получили компенсационные выплаты на общую сумму свыше 4 млрд рублей. Восстановление пострадавших домов и инфраструктуры также находится на особом контроле.

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от разрушительного весеннего паводка, государство оперативно выплатило более 4 миллиардов рублей в качестве компенсаций. Это позволит людям быстрее восстановить свое жилье и имущество, пострадавшие от стихии.

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По данным пресс-службы правительства региона, в общей сложности было подано более 502 тысяч заявлений на получение помощи. Из них 77 172 были отклонены из-за повторной подачи или отсутствия права на выплаты. Тем не менее, уже одобрены компенсации для свыше 193 тысяч жителей Оренбуржья.

Напомним, что весенний паводок, зафиксированный МЧС в трети регионов России, сильнее всего затронул именно Оренбургскую область. Пик паводковой волны уже прошел, но в некоторых районах сохраняется высокий уровень воды в реках. По состоянию на 6 мая было подтоплено 3117 жилых домов и 6880 приусадебных участков.

Власти региона оперативно реагируют на ситуацию. Так, к 27 апреля в Оренбургской области уже 1745 частных домов были признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 3201 строение требует капитального ремонта. Губернатор Денис Паслер обещает восстановить все разрушенные из-за паводка объекты. Компенсационные выплаты помогут жителям справиться с последствиями стихии.