Великобритания заявляет, что не будет ограничивать использование предоставляемого Украине оружия против целей на территории России. Лондон также существенно увеличивает свою военную помощь Киеву, пообещав выделять более 3 миллиардов долларов ежегодно.

В разгар продолжающегося конфликта между Украиной и РФ Великобритания предпринимает резкий поворот в своей политике военной поддержки Киева. Лондон открыто заявляет, что не будет ограничивать применение поставляемого Украине оружия против целей, находящихся на территории России.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ясно дал понять, что Украина имеет право использовать британское вооружение для защиты своих интересов, даже если это подразумевает нанесение ударов по объектам внутри России.

Этот смелый шаг Великобритании знаменует собой отход от прежней практики, когда поставляемое Западом оружие большой дальности запрещалось использовать против целей на российской территории. Теперь же Лондон снимает все ограничения, ясно демонстрируя решительную поддержку ВСУ.

Кроме того, Великобритания объявила о рекордном увеличении своей военной помощи Киеву – более 3,74 миллиарда долларов ежегодно. По словам министра, эта поддержка будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Среди поставляемого оружия особое внимание западные СМИ уделяют высокоточным бомбам Paveway IV и ракетам Storm Shadow, способных наносить удары на значительном удалении от линии фронта непосредственно по российским регионам. Таким образом, Великобритания фактически развязывает руки Украине в отношении выбора целей.