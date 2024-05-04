Китайская компания Xpeng объявила о запуске нового бренда электромобилей под названием Mona. Первая модель Mona, разработанная в сотрудничестве с Didi, нацелена на средний ценовой сегмент и предложит широкий набор интеллектуальных технологий. По словам Xpeng, продажи Mona могут превзойти показатели другого китайского электромобильного бренда – Xiaomi SU7.

Китайский производитель электромобилей Xpeng расширяет свое присутствие на рынке, анонсировав запуск нового бренда под названием Mona. Первая модель под этим брендом, разработанная в тесном сотрудничестве с сервисом Didi, нацелена на завоевание средней ценовой категории, предлагая при этом широкий спектр интеллектуальных технологий.

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Mona, что расшифровывается как "Made Of New AI", станет дополнением к существующей линейке электромобилей Xpeng. Новинка будет предлагаться по цене от 100 000 до 150 000 юаней (1,27-1,9 млн рублей), тем самым охватывая более широкий круг покупателей. Как отмечают представители компании, продажи первой модели Mona под кодовым названием F59 могут даже превзойти показатели другого известного китайского бренда электромобилей – Xiaomi SU7.

Предварительные шпионские снимки F59 демонстрируют стильный обтекаемый дизайн с черными окнами, скрытыми дверными ручками и развитой системой камер кругового обзора. Внутри будет установлен большой 15-дюймовый дисплей для управления продвинутыми функциями помощи водителю. Также модель получит задний привод и литий-железо-фосфатную батарею, обеспечивающую запас хода до 550 км.

Xpeng объясняет появление Mona своим стратегическим сотрудничеством с Didi, в рамках которого компании будут совместно заниматься исследованиями, разработками и проектированием новых интеллектуальных электромобилей. Ожидается, что часть автопарка Mona будет интегрирована в сервис роботакси Didi.

Таким образом, Xpeng расширяет свое присутствие на рынке электромобилей, стремясь предложить более доступное и технологичное решение для широкой аудитории. Это позволит компании конкурировать не только с глобальными игроками, но и с амбициозными стартапами вроде Xiaomi.