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Королевство Марокко продолжает наращивать свой оборонный потенциал, сосредоточиваясь на развитии парка беспилотных летательных аппаратов. Согласно последним сообщениям, североафриканская страна рассматривает возможность приобретения дополнительных израильских БПЛА в дополнение к ранее закупленным системам.
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Так, в сентябре 2022 года Марокко приобрел 150 беспилотников WanderB и ThunderB производства израильской компании BlueBird Aero Systems. Теперь же появилась информация о том, что Марокко планирует расширить свое сотрудничество с Израилем в этой сфере.
Согласно данным, BlueBird намерена открыть в Марокко производственное предприятие по локальной сборке БПЛА. Это станет важной вехой в развитии двусторонних отношений между Марокко и Израилем в области безопасности и обороны.
Стоит отметить, что ранее Марокко уже демонстрировало интерес к израильским оборонным технологиям. В частности, в прошлом году королевство закупило системы противодействия беспилотникам SkyLock Dome. А в феврале 2023-го было подписано соглашение на поставку ракетных комплексов Barak MX от Israel Aerospace Industries.
Эксперты отмечают, что наращивание Марокко парка беспилотных систем, в том числе израильского производства, призвано усилить его возможности по воздушному наблюдению и ведению боевых действий. Особый интерес вызывают барражирующие боеприпасы Spy X, предлагающие расширенные тактические возможности.