Марокко наращивает парк беспилотных летательных аппаратов за счет сотрудничества с Израилем, в том числе начав местное производство израильских БПЛА.

Королевство Марокко продолжает наращивать свой оборонный потенциал, сосредоточиваясь на развитии парка беспилотных летательных аппаратов. Согласно последним сообщениям, североафриканская страна рассматривает возможность приобретения дополнительных израильских БПЛА в дополнение к ранее закупленным системам.

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Так, в сентябре 2022 года Марокко приобрел 150 беспилотников WanderB и ThunderB производства израильской компании BlueBird Aero Systems. Теперь же появилась информация о том, что Марокко планирует расширить свое сотрудничество с Израилем в этой сфере.

Согласно данным, BlueBird намерена открыть в Марокко производственное предприятие по локальной сборке БПЛА. Это станет важной вехой в развитии двусторонних отношений между Марокко и Израилем в области безопасности и обороны.

Стоит отметить, что ранее Марокко уже демонстрировало интерес к израильским оборонным технологиям. В частности, в прошлом году королевство закупило системы противодействия беспилотникам SkyLock Dome. А в феврале 2023-го было подписано соглашение на поставку ракетных комплексов Barak MX от Israel Aerospace Industries.

Эксперты отмечают, что наращивание Марокко парка беспилотных систем, в том числе израильского производства, призвано усилить его возможности по воздушному наблюдению и ведению боевых действий. Особый интерес вызывают барражирующие боеприпасы Spy X, предлагающие расширенные тактические возможности.