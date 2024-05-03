Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили многочасовой полет вблизи побережья Аляски, продемонстрировав военную мощь и готовность к отстаиванию национальных интересов.

На фоне обострения геополитической ситуации вокруг Украины, Российская Федерация продемонстрировала очередной пример силы и решимости отстаивать свои национальные интересы. По сообщению (имеется видео в Telegram-канале) Министерства обороны, два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили масштабный разведывательно-патрульный полет вблизи побережья Аляски.

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Полет российских самолетов-ракетоносцев продолжался более 11 часов и проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители Су-30СМ, а также иностранные боевые самолеты.

В Минобороны отметили, что все действия российских ВКС соответствовали нормам международного права и правилам использования воздушного пространства. Подобные тренировочные полеты дальней авиации проводятся регулярно в различных регионах Мирового океана.

Данный маневр российских ВКС можно интерпретировать как демонстрацию военной мощи и готовности отстаивать свои геостратегические интересы даже в непосредственной близости от западных границ. На фоне нарастающего противостояния с НАТО, Москва посылает очередной сигнал о своих глобальных амбициях.