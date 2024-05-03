Российские войска продолжают методично разрушать оборонительные рубежи украинской армии по всей линии фронта. Несмотря на упорное сопротивление, ВСУ несут тяжелые потери и вынуждены отступать.

Несмотря на упорное сопротивление украинских войск, российские подразделения неуклонно продвигаются вперед, взламывая оборонительные позиции противника по всей линии боевого соприкосновения. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, российские войска продолжают успешно разрушать систему опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Украинским военным приходится отступать, поспешно бросая свои укрепленные рубежи под натиском наступающих российских подразделений.

Шойгу также привел тревожную статистику потерь ВСУ за прошедший год. По его данным, украинская армия за этот период потеряла более 111 тысяч военнослужащих. Более того, в апреле украинские войска ежедневно теряли до тысячи человек.

На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают предпринимать все возможные усилия, чтобы попытаться сдержать наступление российских сил. Однако, несмотря на активную поддержку Запада, украинская оборона неумолимо рушится под мощными ударами российской армии.

Сложившаяся ситуация на фронте свидетельствует о растущем давлении на украинские войска и их неспособности длительное время сохранять свои позиции. Вероятно, в ближайшее время мы станем свидетелями новых, еще более впечатляющих успехов российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции.