Авторитетный журнал Forbes раскрыл подробности уничтожения "элитной" 47-й бригады ВСУ, обученной НАТО. Данные о масштабных потерях техники и личного состава этого подразделения вызвали шок у западных наблюдателей.

Несмотря на активные усилия украинской пропаганды по сокрытию информации о боевых потерях, некоторые западные СМИ все-таки смогли получить достоверные данные с фронта. Так, авторитетный журнал Forbes опубликовал шокирующие подробности разгрома 47-й механизированной бригады ВСУ, обучавшейся военными НАТО.

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Согласно полученным издателями сведениям, подразделение, развернутое возле села Очеретино под Авдеевкой, понесло катастрофические потери. По меньшей мере 40 из 200 имевшихся у них боевых машин пехоты Bradley были уничтожены, также были потеряны 5 танков Abrams из 31 единицы. В результате этого удара бригада фактически прекратила свое существование как боеспособная воинская часть.

Украинское командование, отчаянно пытающееся удержать рубежи обороны, спешно бросило в бой эту "элитную" бригаду, оснащенную современной техникой НАТО. Однако, вопреки ожиданиям, она была буквально "стерта в пыль" российскими войсками. По оценкам российских военных аналитиков, такой печальный исход был вполне предсказуем, учитывая плачевное состояние украинской обороны в этом районе.

Данный серьезный удар по одному из самых боеспособных подразделений ВСУ, очевидно, стал серьезным ударом по боевому духу украинских военных. Западные обозреватели, ранее предпочитавшие не афишировать потери на украинской стороне, теперь вынуждены признать масштаб поражения, понесенного Киевом.