Новая утечка раскрывает множество ключевых характеристик и особенностей грядущего флагмана Sony Xperia 1 VI, который должен стать одним из самых интересных смартфонов 2023 года. Устройство получит топовое «железо», впечатляющую многокамерную систему и емкий аккумулятор с передовыми технологиями.

Анонс нового флагманского смартфона Sony Xperia 1 VI ожидается 17 мая. И хотя сама компания еще не раскрыла все подробности, новая утечка информации приоткрывает завесу над ключевыми особенностями грядущей новинки.

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Согласно просочившимся данным, Xperia 1 VI получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 и впечатляющую многокамерную систему. В нее войдут сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 16 мм, основная камера 24 мм с 2-кратным оптическим зумом, а также телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением в диапазоне от 85 до 170 мм.

Камеры Xperia 1 VI обещают продвинутые функции съемки, в том числе поддержку макросъемки и новое программное обеспечение для камеры, вдохновленное профессиональными фотокамерами Sony Alpha. Появятся технологии отслеживания положения тела человека и приложение для создания видео.

Не обошлось и без других интересных особенностей. Сохранится разъем для наушников 3,5 мм, а динамики будут обеспечивать более насыщенный бас и четкость звука. Дисплей OLED получит более широкое соотношение сторон 19,5:9 и будет почти в полтора раза ярче предшественника. Телефон получит матовое текстурированное стекло на задней панели и будет доступен в черном и «платиново-серебристом» цветах.

Ключевым нововведением станет емкий аккумулятор на 5000 мАч с расширенными технологиями проверки состояния, которые должны продлить срок его службы до 4 лет. Телефон также будет поддерживать беспроводную и обратную беспроводную зарядку.

Таким образом, новый Xperia 1 VI обещает стать одним из самых интересных флагманских смартфонов 2023 года, предлагая мощную начинку и инновационные камеры в стильном дизайне. Остается лишь дождаться официальной премьеры устройства от Sony.