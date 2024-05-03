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PoZiTiv4iK
Уволенные сотрудники Tesla считают, что качество зарядных станций Supercharger будет ухудшаться
Бывшие сотрудники Tesla рассказывают о хаосе в компании и о том, почему они беспокоятся о качестве и времени безотказной работы Supercharger.

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Недавние масштабные увольнения в Tesla, затронувшие большую часть команды, разрабатывающей и обслуживающей сеть Supercharger, вызывают серьезные опасения у бывших сотрудников компании. Они опасаются, что сокращение персонала приведет к ухудшению качества и надежности легендарной сети быстрой зарядки электромобилей Tesla.

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Как рассказывают инсайдеры, работа в Tesla была зачастую хаотичной и очень загруженной. Теперь, когда штат обслуживающих подразделений значительно сокращен, возникают опасения, что количество проблем с зарядными станциями будет расти, а их решение займет больше времени.

Имея более 50 000 станций Supercharger, Tesla претендует на звание крупнейшей в мире сети быстрой зарядки электромобилей. В прошлом году Tesla сообщила, что в среднем станция Supercharger используется около 320 раз в неделю, и это число, несомненно, увеличилось с тех пор, поскольку устройства Magic Dock позволяют заряжать любые электромобили, причем, автомобили Ford, Rivian и других производителей должны использовать их в ближайшее время.

«Мое личное мнение таково, что качество ухудшится», – говорит Анджело, бывший сотрудник Tesla. – «Клиенты начнут замечать, что проблемы длятся дольше, чем они привыкли».

Несмотря на то, что Tesla настаивает на продолжении роста сети Supercharger, но «более медленными темпами», эксперты сомневаются, что это будет возможно без должного обслуживания. Увольнения затронули большую часть команды, занимавшейся диагностикой и ремонтом зарядных станций, а оставшийся персонал уже перегружен.

«Мы не смогли угнаться за этим. А теперь сеть стала еще больше», – отмечает Анджело. – «Возможно, возникнет гораздо больше проблем».

Бывшие сотрудники Tesla, несмотря на разочарование, говорят, что гордятся надежной сетью Supercharger, которую помогали создавать и поддерживать. Но они опасаются, что ее легендарная простота и надежность окажутся под угрозой из-за сокращения кадров.

#tesla #электромобили #качество #обслуживание #надежность #ev #supercharger #уволнения
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Tesla продолжает увольнять своих сотрудников, даже из успешных отделов
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