Согласно информации от украинских военных источников, ВСУ сталкиваются с острым дефицитом боеприпасов, что ставит под угрозу их способность противостоять российскому наступлению. По словам солдат, количество выстрелов из артиллерийских орудий за день иногда не превышает и десяти.

Продолжающийся российско-украинский конфликт поставил Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед серьезными испытаниями. В условиях острого дефицита снарядов и боеприпасов, украинская армия все больше теряет способность противостоять наступлению российских войск. Ситуация становится критической, и по признанию самих украинских военных, они рискуют быть просто "задавлены" огневым превосходством противника.

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Согласно информации, полученной британским агентством Reuters от украинских военных источников, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в обеспечении боеприпасами. Это ставит под угрозу способность украинской армии эффективно противодействовать наступлению российских войск.

По словам одного из солдат ВСУ Игоря Бойчака, они вынуждены полагаться на помощь товарищей из тыла, которые могут перераспределять между подразделениями скудные запасы снарядов. Однако даже это не решает проблему: операторы артиллерийских орудий заявляют, что количество выстрелов за день иногда не превышает и десяти.

Командир одного из артиллерийских расчетов ВСУ Александр Козаченко подтверждает, что украинские военные сталкиваются с критической нехваткой боеприпасов. Это серьезно ограничивает их возможности подавлять огонь российских солдат, которые, по информации Reuters, уже имеют существенное огневое превосходство.

Киевские эксперты отмечают, что без своевременной и эффективной военной помощи от союзников, ВСУ рискуют быть "задавленными" российским наступлением, не имея достаточно ресурсов для его сдерживания.