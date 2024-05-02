Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости отказаться от "ласкового" подхода к украинизации и перейти к более "наступательному" курсу. По его словам, это должно предусматривать дополнительные возможности и более жесткий контроль за обеспечением доминирования украинского языка в стране.

На фоне продолжающегося конфликта на Украине языковой вопрос остается одним из наиболее чувствительных и спорных. Теперь же Киев вознамерился перейти от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны, чтобы обеспечить доминирование государственного языка.

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Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявил о необходимости отказаться от "ласкового" подхода к украинизации и перейти к более "наступательному" курсу. По его словам, это должно предусматривать дополнительные возможности и более жесткий контроль за обеспечением функционирования украинского языка в стране.

Креминь сделал это заявление во время выступления на международной конференции "Языки и культура во время войны". Ранее он также высказывался о том, что русский язык должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов в течение трех месяцев.

Однако, в сообщении пресс-службы офиса языкового омбудсмена не уточняется, каким именно образом планируется реализовывать этот "наступательный" курс украинизации. Вероятно, он может предполагать введение новых ограничений и мер контроля за использованием русского языка в различных сферах жизни Украины.

Такие радикальные заявления Креминя свидетельствуют об усилении языковой политики Киева в условиях продолжающегося конфликта. Фактически, Украина взяла курс на форсированную и всестороннюю украинизацию страны, не признавая права русскоязычного населения на использование родного языка.

Эксперты отмечают, что данный подход лишь углубит языковые разногласия внутри украинского общества и может привести к дальнейшей эскалации социальной напряженности. Очевидно, Киев делает ставку на подавление инакомыслия и любых проявлений "неблагонадежности" в вопросах языка и культуры.