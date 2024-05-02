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M2A4E1 Bradley получил систему активной защиты Iron Fist Light
Армия США представила новейшую модификацию боевой машины пехоты M2 Bradley - M2A4E1. Ключевым обновлением стала интеграция системы активной защиты Iron Fist Light (IFL), предназначенной для эффективного противодействия противотанковым угрозам.

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В современных конфликтах, где угроза противотанковых ракет и других видов вооружения постоянно возрастает, защищенность бронетехники становится ключевым фактором выживания войск на поле боя. Армия США, осознавая важность этого вопроса, представила новейшую модификацию своей боевой машины пехоты M2 Bradley, которая, по заверениям разработчиков, готова противостоять самым современным угрозам.

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На днях был продемонстрирован новейший вариант боевой машины пехоты M2A4E1 Bradley, оснащенный передовыми средствами защиты. Главной особенностью этой модификации стала интеграция системы активной защиты Iron Fist Light (IFL), разработанной специально для эффективного противодействия противотанковым угрозам.

Механизм IFL предусматривает запуск взрывного заряда в сторону приближающихся ракет или гранат, создавая ударную волну, которая разрушает или отклоняет их от защищаемой платформы. При этом конструкция системы минимизирует сопутствующий ущерб, что позволяет обеспечить безопасность экипажа и окружающей инфраструктуры.

Помимо IFL, новый Bradley получил и другие важные улучшения, включая модернизированный прицел наводчика и систему контроля окружающей среды. Все эти нововведения направлены на повышение живучести и эффективности бронемашины в самых сложных боевых условиях.

Стоит отметить, что данная модернизация происходит на фоне потерь Украиной значительного количества Bradley, направленных ей в качестве военной помощи. Как сообщается, армия США уже получила финансирование на закупку M2A4E1, чтобы компенсировать эти утраты.

По данным проекта LostArmour.info, украинские войска уже потеряли не менее 52 Bradley.

#армия сша #модернизация #m2 bradley #iron fist light #m2a4e1 #противотанковые угрозы #система активной защиты
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