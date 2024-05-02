Согласно последнему рейтингу AnTuTu, смартфоны среднего класса 2024 года демонстрируют впечатляющую производительность, сравнимую с флагманскими моделями.

В эпоху стремительно развивающихся технологий, когда производительность смартфонов достигает новых высот, популярный бенчмарк AnTuTu каждый месяц публикует рейтинг самых мощных устройств среднего и флагманского сегментов. И вот, очередной список лучших телефонов среднего класса за апрель 2024 года, который, кажется, ставит под сомнение обоснованность самого понятия "флагманский" смартфон.

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Согласно данным AnTuTu, в рейтинг лучших смартфонов среднего класса за апрель 2024 года вошли устройства, способные составить серьезную конкуренцию флагманским моделям. Возглавили список две модели с процессором Snapdragon 7+ Gen 3 - OnePlus Ace 3V и Realme GT Neo 6 SE, набравшие 1 441 870 и 1 429 445 баллов соответственно.

Третье место занял Redmi K70e с чипсетом Dimensity 8300-Ultra, который показал результат в 1 378 953 балла. Еще два смартфона в топ-5 используют более старый Snapdragon 7+ Gen 2, в то время как остальная пятерка оснащена процессорами от Mediatek.

Примечательно, что из 10 лучших моделей лишь четыре работают на Qualcomm Snapdragon, остальные используют чипы Dimensity. Чтобы исправить этот дисбаланс, Qualcomm уже представила новый процессор Snapdragon 8s Gen 3, который, по прогнозам, сможет набирать около 1 523 930 баллов в AnTuTu. Эксперты ожидают, что в следующем рейтинге топ-10 претерпит значительные изменения и будет более сбалансирован между производителями процессоров.

Таким образом, кажется, что борьба за звание лучшего смартфона среднего класса выходит на новый уровень, где производительность уже сопоставима с флагманскими моделями. Это может заставить производителей пересмотреть свои подходы к разработке устройств высшего и среднего сегмента.