Китайская компания Chery International представила третью модель в своей линейке – внедорожник OMODA 7, размером с Toyota RAV4. Автомобиль будет доступен с двигателем внутреннего сгорания и гибридным приводом. Особенностями модели стали инновационный интерьер, вдохновленный игровой тематикой, и впечатляющий запас хода до 1200 км.





Китайская компания представила третью модель в своей линейке – OMODA 7, внедорожник размером с Toyota RAV4 с двигателем внутреннего сгорания или гибридным приводом.

реклама

Chery International набирает обороты в расширении своего бизнеса за пределами Китая. Она выходит на новые рынки, но не пытается завалить покупателей электрическими моделями, по-прежнему предлагая автомобили с классическими вариантами привода. Да, OMODA 5 предлагается в версии EV, но большей популярностью пользуется версия внутреннего сгорания с турбированным двигателем 1.6 мощностью почти 200 л.с. и коробкой передач DSG с двойным сцеплением.

Представленный в Уху OMODA 7 представляет собой внедорожник с кузовом длиной 4621 мм, шириной 1872 мм и высотой 1673 мм. Колесная база автомобиля составляет 2700 мм. Модель 7 построена на модифицированной платформе модели 5, но она более чем на 20 см длиннее, значительно шире и выше.

Во время презентации автомобиля представители бренда утверждали, что при разработке интерьера они вдохновлялись миром игр. Рулевое колесо должно быть таким же удобным в использовании, как панель PlayStation 5. Сиденья выполнены в форме лучших игровых кресел, которые, кстати, обычно похожи на автомобильные сиденья. Удивительной особенностью является 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран, который может сдвигаться и располагаться прямо перед пассажиром, обеспечивая более удобный угол обзора во время движения. «Раздвижным интеллектуальным экраном на космической орбите» с разрешением 2,5K и яркостью 1000 нит можно управлять с помощью жестов, голосовых подсказок и кнопок.

Другие интересные функции включают в себя встроенные капсулы освежителя воздуха, которые наполняют выбранный аромат в систему кондиционирования воздуха (аналогично опции Air Balance на моделях Mercedes-Benz высокого класса) и аудиосистему Sony с динамиками 12+2.

Производитель заверяет, что OMODA 7 сможет проехать до 1200 км без посещения заправки. Предполагается, что это возможно в автомобиле с подключаемым приводом. Он состоит из четырехцилиндрового двигателя 1,5 TGDi и электроагрегата, поддерживаемого аккумуляторной батареей, обеспечивающей запас хода до 95 км в электрическом режиме.

OMODA 7 также будет предлагаться с двигателем внутреннего сгорания без поддержки подключаемого гибрида – будет укомплектован 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, как в Jaecoo J7.

Производитель не планирует выводить в продажу электрическую версию.