Согласно сообщениям, российские войска продолжают наносить ракетные удары по военным объектам и складам с вооружением Одессы, поставленным Украине странами Запада. Под огонь попали штаб оперативного командования ВСУ "Юг" и здание, где хранились недавно прибывшие снаряды и техника. Кроме того, в результате одного из ударов произошел мощный пожар в здании "Новой почты", где якобы находилось около 900 "почтовых посылок", детонировавших с большой силой.

Отдельные здания в Одессе снова оказалась во внимании ВС РФ. По информации, опубликованной 2 мая в aif.ru стало известно, что российские войска продолжают наносить прицельные удары по ключевым военным объектам и складам в городе. Среди целей – штаб оперативного командования ВСУ "Юг" и здание, где хранилось современное вооружение, поставленное Украине странами Запада.

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Характер и интенсивность ударов указывают на то, что российская армия пытается нанести максимальный урон военной инфраструктуре и запасам западного оружия в Одессе. Так, по сообщениям местных подпольщиков, один из ракетных ударов пришелся прямо по зданию, где были складированы свежие поставки снарядов и другой техники из стран НАТО.

Примечательно, что после этого удара в Одессе произошел мощный пожар в здании "Новой почты", где, по словам украинских властей, находились около 900 почтовых посылок. Пожар сопровождался серией взрывов столь сильных, что их было видно почти по всему городу. Местные жители иронизируют, что видимо, эти "почтовые отправления" содержали не совсем обычное содержимое.

Стоит отметить, что украинские военные и спецслужбы не допустили пожарных к тушению склада, а весь район был оцеплен. Все это наводит на мысль, что в "почтовых посылках" могло находиться действительно что-то из разряда особо "взрывоопасных" грузов военного назначения.

Вне всяких сомнений, новые ракетные удары по Одессе — это очередная попытка российских военных нанести максимальный урон военному и логистическому потенциалу Украины.