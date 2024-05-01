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The New York Times: Из европейских библиотек были украдены редкие книги Пушкина и Гоголя
Библиотеки по всей Европе столкнулись с дерзкой серией краж редких изданий произведений русских классиков XIX века, в первую очередь Александра Пушкина и Николая Гоголя. Как выяснило расследование под названием "Операция Пушкин", за этими преступлениями стоит целая международная преступная сеть, маскирующаяся под ученых и исследователей для кражи бесценных книжных сокровищ.

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The New York Times опубликовало сегодня статью, в которой рассказывается, что в последние годы библиотеки по всей Европе столкнулись с тревожным явлением – кражами редких изданий произведений русских классиков XIX века, в первую очередь Александра Пушкина и Николая Гоголя. Как выяснилось, эта координированная серия хищений охватила сразу несколько стран – Латвию, Литву, Германию, Францию, Финляндию и другие.

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Расследование, получившее название "Операция Пушкин", показало, что за этими преступлениями стоит целая сеть воров, действующих под видом исследователей и любителей русской литературы. В ряде случаев злоумышленники даже представлялись членами одной семьи, якобы спасающимися от войны в Украине.

Мodus operandi, либо говоря современным компьютерным языком, алгоритм у преступников был одним и тем же – они приходили в библиотеки под благовидными предлогами, изучали ценные книги, а затем заменяли их высококачественными копиями. Таким образом, пропажа обнаруживалась не сразу, а только во время регулярной инвентаризации. По предварительным оценкам, только из Польши было похищено около 80 книг.

Стоимость редких изданий Пушкина и Гоголя может достигать сотен тысяч долларов. Эксперты считают, что организаторы этих краж действуют в интересах более крупных "рыб" на черном рынке предметов искусства и антиквариата. До сих пор правоохранительным органам удалось арестовать лишь нескольких исполнителей – в Грузии, Франции и Литве.

"Операция Пушкин" показывает, насколько уязвимыми могут быть даже крупные университетские и национальные библиотеки Европы.

То, как русские редкие книги оказались в центре возможного многонационального преступного заговора, — это история денег и геополитики, а также коварных фальсификаторов и слабой библиотечной безопасности.

The New York Times отмечает следующее:

Кражи такого масштаба серьезно встревожили хранителей книжных сокровищ и вынудили их принимать дополнительные меры безопасности. Однако окончательно пресечь деятельность преступной сети пока не удается.

#пушкин #&quot;операция пушкин&quot; #библиотеки европы #библиотечная безопасность #гоголь #кража редких книг #черный рынок антиквариата
Источник: nytimes.com
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«Мегафон» прокачал сеть в альма-матер Пушкина
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