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Китай проводит финальные испытания своего третьего и самого технологичного авианосца "Фуцзянь"
Китай перешел к следующему этапу развития своих военно-морских возможностей – начались ходовые испытания третьего и наиболее технологически продвинутого авианосца "Фуцзянь".

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Как стало известно, Китай начал ходовые испытания своего третьего и самого технологически совершенного авианосца «Фуцзянь». Испытания начались примерно через 2 года после первоначального представления авианосца в июне 2022 года.

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«Фуцзянь», полностью построенный в Китае, крупнее и сложнее, чем предыдущие китайские авианосцы — «Шаньдун», введенный в эксплуатацию в конце 2019 года, и «Ляонин», купленный в качестве бывшего в употреблении у Украины в 1998 году.

Стремление президента Си Цзиньпина сделать Китай доминирующей военной державой в регионе тесно связано с развитием провинции Фуцзянь. В рамках создания грозного военно-морского флота «голубой воды» «Фуцзянь» может похвастаться плоской полетной палубой во всю длину и современной катапультной системой запуска реактивных самолетов. Любопытно, что авианосец назван в честь китайской провинции, граничащей с Тайванем, демократическим регионом.

Прежде чем приступить к ходовым испытаниям, «Фуцзянь» был пришвартован на верфи Цзяннань в Шанхае для проведения первоначальных испытаний. Ходовые испытания ознаменуют заключительный этап перед тем, как авианосец войдет в строй ВМС Китая. Ожидается, что этот процесс займет год. Следует учесть, что перед вводом в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» прошел не менее 9 ходовых испытаний.


Согласно сообщению China Daily, ВМС Китая указали, что ходовые испытания «Фуцзянь» были призваны оценить «согласованность и стабильность» двигательной и электроэнергетической систем авианосца. В сообщении подчеркивается, что авианосец является частью ключевых проектов военного развития страны.

Подробнее о возможностях авиакрыла авианосца «Фуцзянь» вы можете прочитать в этом нашем новостном материале.

#китай #авианосец #военно-морские силы #&quot;фуцзянь&quot;
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Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
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