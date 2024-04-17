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The War Zone проанализировала возможности авиакрыла китайского авианосца Fujian
Издание The War Zone опубликовало фото и проанализировало макеты истребителей, учебно-тренировочных самолетов и самолетов раннего предупреждения и управления на китайском авианосце Fujian, чтобы понять состав его будущего авиакрыла.

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Американцы пристально следят за Китаем и тем вооружением, которое Поднебесная создает для своей армии. Подтверждением этого факта служит свежая публикация в The War Zone, касающаяся китайского авианосца Fujian.

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The War Zone утверждает, что в ее распоряжении появились новые снимки Fujian. Внимание американцев привлекли макеты самолетов, которые находятся на палубе авианосца. Отмечается, что на момент фотосъемки там находились модели истребителей, учебно-тренировочный самолет и самолет дальнего обнаружения и управления. Издание сообщило, что их нахождение связано с тем, что в самом ближайшем будущем Fujian отправится на ходовые испытания.

В социальных сетях циркулируют изображения пяти макетов на палубе Fujian, которые основаны на снимке судна, сделанном сверху пассажиром самолета, который недавно пролетал мимо него. Fujian, также известный как Type 003, был спущен на воду в июне 2022 года и в настоящее время находится на завершающей стадии достройки на верфи Changxing Jiangnan в Шанхае. Fujian – это первый опыт Китая в разработке и создании авианосцев, примечательный, в частности, и тем, что на нем будут установлены катапульты для запуска самолетов, а не трамплин.

Из статьи становится ясно, что США крайне интересно понять какими самолетами оснастят авианосец китайцы. Именно поэтому, Андреас Рупрехт, обозреватель американского издания The War Zone, разместил на X несколько постов с фотографиями авианосца с находящимися на его палубе макетами самолетов и дал их краткие характеристики. Наличие во время будущих ходовых испытаний этих самолетов позволит Китаю понять потребуется ли маневрировать их реальными аналогами во время реальных операций.

The War Zone также отметила, что после ввода в эксплуатацию на авианосец прибудут и другие типы самолетов, в том числе вертолеты. Для США также становится все более очевидным, что малозаметные дроны, вероятно, также будут частью воздушного крыла Fujian. И The War Zone уверено, что им не придется долго ждать, чтобы узнать, из каких самолетов оно в итоге будет состоять. По имеющейся у американцев информации, авианосец может быть передан в ВМФ Народно-освободительной армии Китая уже в 2025 году.

Американское издание не применуло сообщить, что быстро растущий штат китайских крупнопалубных десантных кораблей вполне сможет запускать целый ряд различных беспилотных самолетов. Все это часть плана Пекина по расширению своего военно-морского потенциала.

#сша #китай #самолеты #авианосец #fujian #авиакрыло
Источник: twz.com
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