Компания Huawei созывает поклонников на "инновационный запуск новых продуктов", который состоится на следующей неделе в Дубае.





Похоже, компания Huawei готовится к масштабному анонсу целой линейки новых продуктов. Как следует из информации, опубликованной на сайте X (ранее известном как Twitter), производитель созывает поклонников на "инновационный запуск новых продуктов", который пройдет на следующей неделе в Дубае.

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Согласно анонсу, на мероприятии ожидается презентация сразу нескольких категорий устройств. В их числе – новые умные часы Huawei Watch Fit 3, обновленные беспроводные наушники FreeBuds, а также ноутбуки линейки MateBook, включая флагманскую модель MateBook X Pro 2024.

Что касается часов, то тизерное изображение указывает на наличие у Watch Fit 3 красной вращающейся кнопки. Вместе с ними компания, вероятно, представит и обновленные наушники FreeBuds – хотя ранее в Китае уже дебютировали модели FreeBuds Lipstick 2, тизер намекает на грядущий анонс новых версий.

Кроме того, Huawei готовит к выпуску обновленный ноутбук MateBook X Pro 2024, который уже был представлен на внутреннем рынке и получил положительные отзывы за свой сверхтонкий и легкий дизайн. Также ожидаются новинки в линейке доступных ноутбуков MateBook D. Кроме этого, линейка планшетов MatePad также обещает пополниться новыми моделями.

Стоит отметить, что на предстоящем мероприятии не ожидается премьеры новых смартфонов Huawei для глобальных рынков. Как следует из анонса, в фокусе будут именно носимые устройства, ноутбуки и планшеты.