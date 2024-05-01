Согласно данным из отчета издания The War Zone, Корпус морской пехоты США готовится к масштабному расширению своих наземных сил противовоздушной и противоракетной обороны. К 2029 году количество батарей ПВО увеличится более чем на две трети, а новые системы вооружения, такие как MRIC и MADIS, позволят эффективно бороться с крылатыми ракетами, беспилотниками и другими воздушными угрозами.

Согласно недавнему отчету издания The War Zone, Корпус морской пехоты США находится в процессе значительного расширения своих наземных сил противовоздушной и противоракетной обороны. К концу текущего десятилетия количество батарей ПВО в составе службы увеличится более чем на две трети.

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Полковник Майк Маккарти, возглавляющий отдел по обеспечению авиации Корпуса морской пехоты, представил подробную информацию о планах по модернизации системы ПВО. Он отметил, что уже в следующем году начнется ввод в эксплуатацию новейшей системы перехвата средней дальности (MRIC), которая основана на израильской системе "Железный купол".





Эта система будет ориентирована в первую очередь на защиту от крылатых ракет, но также сможет поражать широкий спектр других угроз, таких как артиллерийские ракеты и беспилотники.

Кроме того, в ближайшие годы морская пехота планирует развернуть интегрированные системы противовоздушной обороны MADIS и L-MADIS, которые сосредоточены на борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Эти мобильные комплексы будут оснащены современными радарами и средствами радиоэлектронной борьбы.





По словам полковника Маккарти, к 2029 году Корпус морской пехоты будет располагать 15 батареями ПВО, которые будут оснащены значительно более эффективными средствами противовоздушной и противоракетной обороны по сравнению с текущим арсеналом. Это связано с растущей угрозой крылатых ракет и беспилотных систем. The War Zone в этой связи упоминает нынешний военный опыт, полученный в процессе длящегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной, что формально очередной раз подтверждает, насколько заинтересованы США в таком театре военных действий, являющимся для них лучшим тестовым полигоном последних тридцати лет.

Таким образом, данные из отчета The War Zone свидетельствуют о серьезной трансформации системы ПВО морской пехоты США, направленной на обеспечение более надежной защиты от перспективных воздушных угроз в предстоящее десятилетие.