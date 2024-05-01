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Корпорация Meta*, владеющая мессенджером WhatsApp, постоянно работает над повышением удобства использования своих приложений. И похоже, очередная инновация призвана сделать взаимодействие пользователей более простым и интуитивным.
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Согласно последним данным, в бета-версии WhatsApp появилась возможность напрямую совершать звонки людям из ваших контактов, даже если их номер телефона не сохранен в списке. Это позволит значительно упростить процесс создания новых контактов или быстро связаться с нужным человеком.
До этого добавление контакта в WhatsApp требовало выполнения целого ряда действий – от перехода в специальное меню до переключения в приложение для набора номера. Новая функция дозвона должна свести эти многочисленные действия к минимуму, повысив удобство использования мессенджера.
Эксперты отмечают, что подобная возможность может особенно пригодиться при взаимодействии с различными предприятиями и специалистами, с которыми пользователю нужно связаться только один раз. Теперь не придется беспокоиться о сохранении их контактных данных – достаточно будет просто нажать на кнопку вызова.
Пока неясно, как именно будет реализована данная функция в интерфейсе WhatsApp. Но разработчики, вероятно, позаботятся о ее интеграции в ключевые точки взаимодействия, чтобы сделать процесс добавления контактов максимально плавным и бесшовным.
Таким образом, Meta* стремится сделать WhatsApp еще более привлекательным и удобным мессенджером для миллиардов активных пользователей по всему миру. Новая функция дозвона должна значительно упростить рутинные операции и повысить эффективность общения в этом приложении.
*Деятельность Meta (владеет соцсетью Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская