WhatsApp упрощает связь: новый номеронабиратель и функция дозвона в приложении для удобства пользователей. Теперь пользователи смогут напрямую звонить контактам из мессенджера, не сохраняя предварительно их номера телефонов.

Корпорация Meta*, владеющая мессенджером WhatsApp, постоянно работает над повышением удобства использования своих приложений. И похоже, очередная инновация призвана сделать взаимодействие пользователей более простым и интуитивным.

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Согласно последним данным, в бета-версии WhatsApp появилась возможность напрямую совершать звонки людям из ваших контактов, даже если их номер телефона не сохранен в списке. Это позволит значительно упростить процесс создания новых контактов или быстро связаться с нужным человеком.

До этого добавление контакта в WhatsApp требовало выполнения целого ряда действий – от перехода в специальное меню до переключения в приложение для набора номера. Новая функция дозвона должна свести эти многочисленные действия к минимуму, повысив удобство использования мессенджера.

Эксперты отмечают, что подобная возможность может особенно пригодиться при взаимодействии с различными предприятиями и специалистами, с которыми пользователю нужно связаться только один раз. Теперь не придется беспокоиться о сохранении их контактных данных – достаточно будет просто нажать на кнопку вызова.

Пока неясно, как именно будет реализована данная функция в интерфейсе WhatsApp. Но разработчики, вероятно, позаботятся о ее интеграции в ключевые точки взаимодействия, чтобы сделать процесс добавления контактов максимально плавным и бесшовным.

Таким образом, Meta* стремится сделать WhatsApp еще более привлекательным и удобным мессенджером для миллиардов активных пользователей по всему миру. Новая функция дозвона должна значительно упростить рутинные операции и повысить эффективность общения в этом приложении.

*Деятельность Meta (владеет соцсетью Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская