Китайская компания Xiaomi произвела сенсацию на рынке электромобилей, стремительно наращивая выпуск своей дебютной модели SU7. Всего за месяц с конвейера сошло 10 тысяч экземпляров, что свидетельствует о блестящей подготовке Xiaomi к запуску первого автомобильного проекта.

Китайский технологический гигант Xiaomi, известный своими инновационными потребительскими гаджетами, решил покорить и автомобильную индустрию. И его первая попытка выглядит весьма впечатляюще.

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Электрический седан SU7, дебютировавший всего месяц назад, уже стал настоящим хитом. Xiaomi с гордостью сообщила, что с конвейера сошёл 10-тысячный экземпляр модели. Этот стремительный темп производства красноречиво говорит о превосходной подготовке компании к запуску своего первого электромобиля.

Поражает и то, что Xiaomi уже поставила перед собой амбициозную цель – выпустить 100 000 SU7 к 2024 году. Учитывая впечатляющие темпы старта продаж, эта задача вполне достижима. Некоторые эксперты даже предполагают, что компания может превзойти свои планы.

Секрет успеха Xiaomi кроется не только в хорошей подготовке, но и в грамотном использовании существующей клиентской базы. Компания рассчитывает привлечь 20 миллионов владельцев своих смартфонов в Китае, предлагая им целостную экосистему, включающую SU7 и другие устройства.

SU7 предлагается в трёх комплектациях – Standard, Pro и топовая Max. Цены колеблются от 2213000 до 3768000 в рублевом эквиваленте, что делает новинку вполне конкурентоспособной на электромобильном рынке. Также Xiaomi выпустила ограниченную Founders Edition, которая была раскуплена в рекордные сроки.

Таким образом, Xiaomi демонстрирует, что способна эффективно осваивать новые для себя рынки. Ее дебютный электромобиль уже пользуется огромным спросом, а компания умело наращивает объемы производства, чтобы удовлетворить интерес покупателей. Это может стать серьезным предупреждением для такого крупного производителя электромобилей, как Tesla.