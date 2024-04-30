Франция и Германия объединили усилия для создания нового основного боевого танка MGCS, который в середине 2030-х годов должен прийти на смену Leopard-2 и Leclerc. Новое соглашение раскрывает ключевые особенности вооружения будущей боевой машины, включая возможность установки на выбор 130-мм или 140-мм пушек.

Развитие совместного франко-германского проекта основного боевого танка MGCS (Main Ground Combat System) набирает обороты. На днях между двумя странами был подписан Меморандум о взаимопонимании, который знаменует переход к следующему этапу разработки этой передовой боевой машины.

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Одним из ключевых моментов нового соглашения стало раскрытие деталей вооружения будущего танка. В частности, в зарубежных СМИ высказали предположения, что MGCS сможет быть оснащен либо 130-мм пушкой, разработанной в Германии, либо 140-мм орудием ASCALON французского производства. Башня танка, вероятно, будет универсальной, что позволит устанавливать любое из этих артиллерийских орудий.

Заявлено, что инновационная 140-мм пушка ASCALON будет способна поражать цели за пределами прямой видимости, благодаря возможности стрелять на большие расстояния. При этом боеприпасы ASCALON длиной до 130 см будут размещаться в автоматической системе заряжания, унаследованной от французского танка Leclerc.

По оценкам, энергия, развиваемая ASCALON, достигает 10 мегаджоулей, что сопоставимо с давлением 120-мм орудий. Создатели из компании Nexter считают, что эти внушительные характеристики делают пушку технологически продвинутой и готовой к долгосрочной эксплуатации.

Ожидается, что к середине 2030-х годов MGCS придет на смену основным боевым танкам Leopard 2 и Leclerc, состоящим на вооружении Германии и Франции. Точные размеры новой машины пока не раскрыты, но предполагается, что она будет близка к нынешним танкам длиной около 10 метров.

Также ожидается, что MGCS получит усовершенствованную броневую защиту, современную систему управления огнем и высокопроизводительный двигатель, обеспечивающий хорошие маневренные характеристики. Дальность его действия, вероятно, будет сопоставима с имеющимися основными боевыми танками – от 350 до 500 километров.

Высказано предположение, что MGCS будет оснащен высокопроизводительным двигателем, возможно, дизельным с турбонаддувом, обеспечивающим максимальную скорость около 70 км/ч и скорость по пересеченной местности 45 км/ч. Силовая установка, вероятно, будет рассчитана на высокую мобильность и маневренность, что позволит танку эффективно действовать в самых различных ландшафтных условиях.