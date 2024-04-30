Согласно недавнему сообщению, хуситы в Йемене утверждают, что им удалось сбить американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Это уже третий случай поражения хуситами этого типа БПЛА за последние полгода, и шестой инцидент с участием Reapers на Ближнем Востоке за 13 месяцев. Видеозаписи, опубликованные хуситами, демонстрируют ракетную атаку, приведшую к уничтожению беспилотника.

Напряженность в воздушном пространстве Ближнего Востока продолжает нарастать. Согласно последним сообщениям, повстанцы-хуситы утверждают, что 25 апреля им удалось сбить американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена.

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Портал Air & Space Forces Magazine опубликовал заявление представителя хуситов, который рассказал о деталях инцидента. Повстанцы заявили, что сбили беспилотник с помощью ракеты класса "земля-воздух", о подробностях применяемого оружия они предпочли не распространяться.

Видеозаписи, опубликованные хуситами в соцсети Х, действительно демонстрируют запуск ракеты, за которым последовал взрыв в воздухе и падение обломков. На дневных кадрах видны фрагменты хвостового оперения, пропеллеров, двигателя и крыла беспилотника, имеющие маркировку "General Atomics" – производителя MQ-9.

Представитель Пентагона подтвердил, что MQ-9 упал в Йемене, но уточнил, что расследование инцидента все еще продолжается. Это уже третий случай поражения хуситами беспилотника MQ-9 Reaper за последние полгода, и шестой подобный инцидент с участием этого типа беспилотников на Ближнем Востоке за последние 13 месяцев.

Издание Air & Space Forces Magazine также напомнило, что в марте 2023 года российский истребитель «столкнулся с MQ-9, перехватывая его над Черным морем, в результате чего Reaper разбился», а в июле 2023 года российская авиация препятствовала полетам двух американских MQ-9 над Сирией.

Эти инциденты, наряду с недавним происшествием в Йемене, поставили под вопрос целесообразность использования MQ-9 в зонах с активными средствами ПВО противника. В связи с этим ВВС США приняли решение о прекращении закупок данного типа беспилотников, хотя они все еще будут использоваться для операций с низким уровнем угрозы до 2035 года.