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Стали известны причины десятикратного увеличения прибыли Samsung в первом квартале 2024 года
Опубликовав финансовые результаты за первый квартал 2024 года, Samsung продемонстрировал впечатляющее возвращение в лидеры рынка. Операционная прибыль компании выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,61 триллиона вон (4,85 миллиарда долларов).

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После периода экономической неопределенности Samsung, кажется, вновь обрел прочные позиции на рынке. Сегодня корейский технологический гигант опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2024 года, и они впечатляют.

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Согласно отчету компании, операционная прибыль Samsung достигла 6,61 триллиона вон (4,85 миллиарда долларов), что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот впечатляющий рост стал возможен благодаря высоким продажам флагманских смартфонов серии Galaxy S24, а также более высоким ценам на полупроводниковую память.

Кроме того, общий доход компании вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что во втором квартале продажи смартфонов немного снизятся. При этом производство памяти, по-видимому, сохранит свои сильные позиции, во многом благодаря растущему спросу со стороны сектора генеративного искусственного интеллекта.

Этот впечатляющий квартальный отчет Samsung демонстрирует способность компании адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и эффективно монетизировать свои ключевые направления бизнеса.

#samsung #полупроводники #искусственный интеллект #память #прибыль #рост #финансовые результаты #флагманские телефоны
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