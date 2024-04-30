Опубликовав финансовые результаты за первый квартал 2024 года, Samsung продемонстрировал впечатляющее возвращение в лидеры рынка. Операционная прибыль компании выросла в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,61 триллиона вон (4,85 миллиарда долларов).

После периода экономической неопределенности Samsung, кажется, вновь обрел прочные позиции на рынке. Сегодня корейский технологический гигант опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2024 года, и они впечатляют.

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Согласно отчету компании, операционная прибыль Samsung достигла 6,61 триллиона вон (4,85 миллиарда долларов), что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот впечатляющий рост стал возможен благодаря высоким продажам флагманских смартфонов серии Galaxy S24, а также более высоким ценам на полупроводниковую память.

Кроме того, общий доход компании вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что во втором квартале продажи смартфонов немного снизятся. При этом производство памяти, по-видимому, сохранит свои сильные позиции, во многом благодаря растущему спросу со стороны сектора генеративного искусственного интеллекта.

Этот впечатляющий квартальный отчет Samsung демонстрирует способность компании адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и эффективно монетизировать свои ключевые направления бизнеса.