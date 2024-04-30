реклама
После периода экономической неопределенности Samsung, кажется, вновь обрел прочные позиции на рынке. Сегодня корейский технологический гигант опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2024 года, и они впечатляют.
реклама
Согласно отчету компании, операционная прибыль Samsung достигла 6,61 триллиона вон (4,85 миллиарда долларов), что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот впечатляющий рост стал возможен благодаря высоким продажам флагманских смартфонов серии Galaxy S24, а также более высоким ценам на полупроводниковую память.
Кроме того, общий доход компании вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что во втором квартале продажи смартфонов немного снизятся. При этом производство памяти, по-видимому, сохранит свои сильные позиции, во многом благодаря растущему спросу со стороны сектора генеративного искусственного интеллекта.
Этот впечатляющий квартальный отчет Samsung демонстрирует способность компании адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и эффективно монетизировать свои ключевые направления бизнеса.