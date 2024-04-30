YouTube TV анонсировал функцию Multiview, которая позволяет пользователям одновременно наблюдать сразу за несколькими видеопотоками на своих мобильных устройствах. Эта инновация, доступная теперь и для Android, дает зрителям небывалый уровень контроля и вовлеченности, не требуя мощного оборудования.

В мире современных технологий YouTube TV представляет Multiview (Мультипросмотр) – инновационную функцию, которая позволяет пользователям одновременно наблюдать сразу за несколькими видеопотоками на своих смарт-телевизорах, смартфонах и планшетах.

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Еще в марте 2023 года эта опция была представлена как предварительный просмотр, а затем постепенно расширялась, особенно для трансляций NFL Sunday Ticket. И вот, спустя год, Multiview официально дебютировал на iPhone и iPad, а сегодня наконец-то стал доступен и на Android-устройствах.

Теперь владельцы смартфонов и планшетов под управлением Android могут насладиться одновременным просмотром до четырех заранее выбранных трансляций в одном окне приложения YouTube TV. Эта функция позволяет зрителям не пропустить ни минуты своих любимых шоу или спортивных состязаний, повышая уровень вовлеченности и комфорта при просмотре.

Одним из ключевых преимуществ Multiview является то, что он не требует "мощного оборудования" от пользователя, поскольку вся интенсивная обработка данных осуществляется на серверах YouTube. Таким образом, даже владельцы менее производительных устройств могут насладиться многозадачным просмотром без каких-либо проблем с производительностью.

По словам представителей YouTube, на данный момент Multiview ограничен спортивным контентом, но в будущем его функциональность может быть расширена и на другие жанры. Пользователи Android могут найти эту опцию в разделе "Главная" приложения YouTube TV, а для ее использования потребуется обновить приложение до последней версии 8.17.

Эта инновация YouTube TV станет настоящим подарком для любителей мультимедийного контента, позволяя им наслаждаться любимым видео с беспрецедентным уровнем выбора интересующего контента.