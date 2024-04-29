ВСУ разрабатывают секретные методы размещения и применения поступающих от союзников истребителей F-16, чтобы максимально затруднить их обнаружение противником.

На фоне ожидаемой передачи Киеву американских истребителей F-16 украинские военные ведут разработку неочевидных способов их размещения и применения. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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По его словам, традиционные методы, такие как строительство специальных хранилищ или бункеров для F-16, потребовали бы слишком больших финансовых и временных затрат. Поэтому сейчас разрабатываются "другие, более скрытные способы" расположения истребителей.

«Мы понимаем, что это будет рассредоточенное использование на различных типах взлетных полос, аэродромах, где врагу будет сложно их находить», - пояснил Евлаш. При этом он не раскрыл подробности новых методов, отметив лишь, что они направлены на введение противника в заблуждение.

Напомним, что поставку F-16 Украине, помимо США, также согласились Бельгия, Нидерланды, Дания и Литва. По прогнозам, первые истребители должны поступить на вооружение ВСУ уже к середине текущего года.

Применение нестандартных способов размещения и использования F-16, вероятно, связано со стремлением ВСУ максимально усложнить задачу по их обнаружению и уничтожению российскими войсками.