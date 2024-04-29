Россия предприняла ответные меры против заморозки российских активов на Западе - российский банк ВТБ подал в суд на американский JPMorgan Chase, добившись ареста имущества и активов этого банка в РФ.

На фоне продолжающегося противостояния с Западом Россия предпринимает ответные меры по защите своих финансовых интересов. Согласно сообщениям китайского издания Sohu, российский банк ВТБ подал иск к крупнейшей банковской организации США - JPMorgan Chase.

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Причиной этого судебного разбирательства стало то, что из более чем 300 миллиардов долларов российских активов, ранее замороженных западными странами, 439,5 миллиона долларов были заблокированы на счетах JPMorgan Chase в России. Российский суд, в свою очередь, принял решение о заморозке активов американского банка в стране, включая его движимое и недвижимое имущество, а также акции местного подразделения.

Эти действия российских властей можно рассматривать как ответ на политику США и их союзников по изъятию российских финансовых средств. Москва последовательно противостоит такой практике, используя все доступные юридические механизмы для защиты своих экономических интересов.

«Россия не будет мириться с конфискацией своих активов на Западе. Мы готовы применять зеркальные и даже более жесткие меры в ответ на подобные действия», - заявил представитель Министерства финансов РФ.

Судебные разбирательства между российскими и американскими финансовыми институтами, вероятно, продолжатся и в дальнейшем. Это свидетельствует о том, что Россия намерена последовательно отстаивать свои права и не позволит безнаказанно изымать ее государственные и коммерческие активы.